NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଚିହ୍ନଟ: ଅଧ୍ୟାପକ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନ (ତେଲ) ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଟରେ ତେଲ ସରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପି ଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ। ସେ ଜଣେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସହଜ ପ୍ରବେଶ ରହିଥିଲା।

ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ମନୀଷାଙ୍କୁ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ କିଛି ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମୂଳତଃ ଲାତୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି।

ଏହି କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସିବିଆଇ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖାତାରେ ହାତଲେଖା ଥିବା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ NEET UG 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନାସିକ, ପୁଣେ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାନଗରରୁ ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨% ବଢ଼ିଲା…

ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କେରଳର ନୂଆ…

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇ ସରିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତ (ରିମାଣ୍ଡ)ରେ ନିଆଯାଇଛି। ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣେର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨% ବଢ଼ିଲା…

ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କେରଳର ନୂଆ…

ତେଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ,…

ଆମେରିକାକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଭାରତ ବଡ଼ ଭୂମିକା…

1 of 29,423