NEET UG Counseling 2025: କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ NEET UG Counseling ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ

NEET UG Counseling 2025 ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ MCC ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ mcc.nic.in ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ୍ କାଉନସେଲିଂ କମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ MCC ଅଗଷ୍ଟ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି NEET UG Counseling ରାଉଣ୍ଡ 1 ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ MCC ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ mcc.nic.in ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ MCC ଏହାର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ 11 କରିଛି। ତେବେ ଏହା ପରେ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଗଷ୍ଟ 18 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଆପଣ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?

ପ୍ରଥମେ MCCର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ mcc.nic.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

ତାପରେ ହୋମପେଜ୍ ରୁ NEET UG କାଉନସେଲିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ 1 ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଆପଣଙ୍କର NEET UG ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।

ଆଡମିଶନ ପାଇଁ NEET UG କାଉନସେଲିଂ 2025 ରାଉଣ୍ଡ 1 ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ୧୯ ରୁ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପରେ MCC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ, ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେତେ MBBS ସିଟ୍ ଅଛି?

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ MBBS ସିଟ୍ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟା ଅଧୀନରେ ୭୭୫ ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କଲେଜ, ୩୨ ଟି ବେସରକାରୀ କଲେଜ, ୧୩ ଟି ସରକାରୀ (ସୋସାଇଟି) କଲେଜ, ୪୪ ଟି ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳିତ କଲେଜ ଏବଂ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିଚାଳିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

