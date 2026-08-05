ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିବ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିବ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET-UG ର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଉଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନ୍-ପେପର୍ ମୋଡ୍ରୁ ହଟାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସହିତ JEE ଭଳି NEET-UG କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମେନ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ନେସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ର ୮ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏବେ NEET-UG କୁ ମଧ୍ୟ CBT ମୋଡ୍କୁ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ: ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, JEE ଢାଞ୍ଚାରେ ୨ଟି ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇନଫୋସିସ୍ର ସହ-ସଂସ୍ଥାପକ ନନ୍ଦନ ନିଲେକଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ସୁପାରିଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯିବ। ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାର ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ହଠାତ୍ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଶୁକ୍ରବାର, ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।
ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ସହ କେତେକ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, GPS ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିବା ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ଲକ୍ ସହ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଏବଂ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍-ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛି।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET-UG ର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନେସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ସମେତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କରାଯିବ।