ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏ ସେକ୍ସି,ହଟ, ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି…

ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି କମରେ ମୁଁ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପରି ସମାନ ତାଲିକାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଅବାନ୍ତର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ।'
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନେହା ଧୂପିଆ ୨୦୧୮ରେ ଅଙ୍ଗଦ ବେଦୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବିବାହ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି।
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ସମାଜ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛି
ନେହା ଧୂପିଆ ସମ୍ପ୍ରତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଫିଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି।
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଫିଡ୍ ଅଭିଯାନ
ନେହା ଧୂପିଆ ଅଙ୍ଗଦ ବେଦୀଙ୍କ ସହ ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେହରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ, ‘6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିପରି ହେଲା?’ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ମାତୃତ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା।
ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ନେହା କହିଥିଲେ, ‘ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠାରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସାଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।’
ଏହା ସହିତ, ନେହା ଧୂପିଆ ମହିଳାଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ।