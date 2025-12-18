ଦିନେ ପେଟ ପାଇଁ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ଆଜି କୋଟିପତି ମାଲିକାଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି ନେହା କକ୍କର, ତେବେ ନେହା ଓ ଭାଇ ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ କିଏ ?

କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଥାରେ ଅଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲେଉଟେ। ଠିକ ସେହିପରି କିଛି ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ନେହା କକ୍କରଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ଦିନେ ସେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଓ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ନେହା ବଲିଉଡର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭାଇ ଟୋନି କକ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ବହୁତ ହିଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଧନୀ କିଏ ?

ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କର ଏବଂ ଟୋନି କକ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଗୀତ “କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍” ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତରେ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନେହା ଏବଂ ଟୋନି ସେମାନଙ୍କର ହିଟ୍ ଗୀତ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ?

ନେହା କକ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାୟିକା “ମୀରାବାଇ ନଟ୍ ଆଉଟ୍” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ କୋରସ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ନେହା “କକଟେଲ୍” (2012) ର ନୃତ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ “ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୱାନି” ରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ହିଟ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ପାର୍ଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।

ନେହା କକ୍କର “ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍” ସମେତ ଅନେକ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି।

ଏବେ, ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ, ନେହା କକ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ୟାରିଅରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେହା କକ୍କରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୦୪ କୋଟି।

ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି: 

ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗାୟକ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନମୋହକ ପପ୍ ଗୀତ ସହିତ। 2012 ମସିହାରେ, ସେ “ମିଷ୍ଟର ଭାଟି ଅନ୍..” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ “କୋକା-କୋଲା,” “ଗୋଆ ବିଚ୍,” ଏବଂ “ଧୀମେ ଧୀମେ” ସମେତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ନେହାଙ୍କ ପରି, ଟୋନି ମଧ୍ୟ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 148 କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଟୋନି କକ୍କର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନେହା କକ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ।

 

