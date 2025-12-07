ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରି, ମାଗଣା ଜମି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍,ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ମାଗଣା; ଭାରତର ଏହି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ‘ସ୍ୱର୍ଗ’!
ରାଜା ଏହି ଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମାଗଣା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଭୁଟାନକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ” କୁହାଯାଏ। ଭୁଟାନ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଘର, ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତି।
ଭୁଟାନ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଘର, ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ଭୋକିଲା କିମ୍ବା ବାସହୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ, ରାଜା ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଭୁଟାନରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜମି ଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଟାନରେ କେହି ବାସହୀନ ନୁହଁନ୍ତି।
ଭୁଟାନରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଫି ଛାଡ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୁଟାନି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।
ଭୁଟାନରେ, ଛୋଟ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ମାଗଣା କିମ୍ବା ବହୁତ ସୁଲଭ। ତେଣୁ, ଭୁଟାନରେ କେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡିତ ନୁହଁନ୍ତି।
ଭୁଟାନ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା କିରା ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଧଳା ସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ୟାସୀମାନେ ହଳଦିଆ ସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଭୁଟାନର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଏ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭୁଟାନ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ। ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତମାଖୁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଆଇନ। ଦେଶର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଉଚିତ।
୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ୫୦,୦୦୦ ଗଛ ଲଗାଇ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁଟାନ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଏ।
ଭୁଟାନ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଖୁସି କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଜନଗଣନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି କି ନାହିଁ। ଭୁଟାନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଶିଖାଏ।