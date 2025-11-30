ନା ଭାରତ ନା ଚୀନ… ତାହାଲେ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଟପ୍ ଦେଶର ଲିଷ୍ଟ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦେଶ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ସାଧାରଣତଃ, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ରହିଛି।

ହେଲେ, କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ, ସୁନାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରାର ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ, ସୁନା- ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି।

ବିଶ୍ୱରେ କାହା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି:

ଟ୍ରେଡିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (USA) ପାଖରେ ୮,୧୩୩ ଟନ୍ ସୁନା ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ରଖିଆସିଛି, ଏବଂ ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଏହାର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ୟୁରୋପର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଜର୍ମାନୀରେ ୩,୩୫୦ ଟନ୍ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ୩,୪୬୮ ଟନ୍ ଥିଲା। ଏହା ଜର୍ମାନୀକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଧାରଣକାରୀ ଦେଶ କରିଥାଏ।

ରୁଷ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି:

ଏହି ତାଲିକାରେ ଇଟାଲୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପାଖରେ ୨,୪୫୨ ଟନ୍ ସୁନା ଅଛି। ଭାରତର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨,୪୩୭ ଟନ୍ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଧାରଣକାରୀ ଦେଶ କରିଛି।

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ପାଖରେ ୨,୩୩୦ ଟନ୍ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ।

ଭାରତରେ ଜାପାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି:

ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ୍‌ର ସୁନା ପରିମାଣ ୨,୩୦୪ ଟନ୍‌ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍‌ର ସୁନା ପରିମାଣ ୨,୨୯୯ ଟନ୍‌ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚୀନ୍‌ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଚୀନ୍‌ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏକ ଛୋଟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୦୪୦ ଟନ୍‌ ଅଛି।

ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୮୦ ଟନ୍‌ ଅଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ। ଏତେ ସୁନା ରଖିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଦେଶ। ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ଜାପାନର ୮୪୬ ଟନ୍‌ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ଏହି ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

