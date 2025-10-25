ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ରୋହିତ-ବିରାଟ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନା ହେଡ୍ କୋଚ୍ କେହିବି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ!
ଜାଣନ୍ତୁ ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଗତ ୧୦ଟି ଇନିଂସର ରେକର୍ଡ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା ଏବଂ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ପଛୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସିରିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସହିତ ଶେଷ କରିଛି।
ରୋହିତ ୧୨୧ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୭୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ODI ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଆଡିଲେଡରେ ରୋହିତଙ୍କ ୭୩ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତ ୧୨୧ ରନ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରାଟ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ସିଡନୀରେ ୭୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଗତ ୧୦ଟି ODI ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ।
ଗତ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଶେଷ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ୫୦୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ୧୮୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରନ୍ ୧୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ଆସିଥିଲା।
ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ୧୦ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର (୫୦୪)।
ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୪୯୬) ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରୋହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେବା ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୁଲ ହେବ।
୧୦ଟି ଇନିଂସରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ୧୦ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ୪୩.୬ ହାରରେ ୩୪୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଇନିଂସରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ୪୩ ହାରରେ ସ୍କୋର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁମାନ କରିବା ସହଜ। ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦିନିକିଆରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଛି।
୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୧୮ ରନ୍ କରି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୨୪୩) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲଗାତାର ଡିସମିଲ୍ ତାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କର ୭୪ ରନ୍ ଇନିଂସ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଥିଲା।