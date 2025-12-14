Tilak Varma: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କ’ଣ ନେପାଳର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ରିକେଟର? ଭାଇରାଲ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନେପାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କ’ଣ ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଗୁଜବ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୁଜବ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ନେପାଳୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସୁନ୍ଦରୀ ନେପାଳୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର
28 ବର୍ଷୀୟା ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମା ନେପାଳୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଜଣେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମା ନେପାଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ୭୮ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟରେ ୧୦୪୧ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୦ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମା କେବଳ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଖବରରେ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ତିଲକ ବର୍ମା ୪୩ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ କଥା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ। ସେ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜିତିଥିଲା। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩୮ ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ ସତ୍ୟ କ’ଣ?
ତିଲକ ବର୍ମା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ନେପାଳରେ କେବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ସେ କେବେ ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କେବେ ଭେଟି ନଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଥିବା ଗୁଜବକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଷ୍ଟରେ ଇନ୍ଦୁ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତିଲକଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛି।