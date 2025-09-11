କେମିତି ନେପାଳ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ 13000 କଏଦୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ଯ, ଏବେ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ…

ସୁନ୍ଧରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍ ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ରାଣା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନେପାଳରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ୭୭ ଜିଲ୍ଲାର ଜେଲରୁ ୧୩,୦୦୦ କଏଦୀ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି। ନେପାଳରେ ୭୭ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ ହେଉଛି ସୁନ୍ଧରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ। ଏହା କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ।

କ୍ଷମତା କେତେ-  ସୁନ୍ଧରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍ ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ରାଣା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ଜେଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍ ପରି, ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କଏଦୀ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ସୁନ୍ଧରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ୧୫୦୦ କଏଦୀ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ନେପାଳର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଜେଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୧୫୦୦ କଏଦୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜେଲରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ କଏଦୀ ରଖାଯାଇଛି।

ନାବାଳକ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା-  ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନାବାଳକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଧରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜେଲ୍ କାଠମାଣ୍ଡୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା କୋର୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁବିଧାଜନକ।

ଏଠାରେ କେତେ ଦେଶର କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି-  ନେପାଳରେ ବିଦେଶୀ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଜେଲରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏସିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର କଏଦୀ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କଏଦୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ, ବୁଣାକାମ, ବଢ଼େଇ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ।

