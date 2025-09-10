Nepal Gen Z Protest: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଏହି 11 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ନେପାଳ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ସ୍ତବ୍ଧ…

କେପି ଓଲି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଚାଲିଯିବ ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ପୂରା ନେପାଳକୁ ବରବାଦ କରି ଦେଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡିଛି। ଏବେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ କମାଣ୍ଡ ସେନା ହାତରେ। ନୂତନ ସରକାର କେବେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଓଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋିଛି।

କେପି ଓଲି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଚାଲିଯିବ । ଓଲି କେବଳ ତାଙ୍କର ଗାଦି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ କ’ଣ ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ଯାଇଛି ? ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ନେପାଳର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ଆଦୌ ମନେ ହଉନାହିଁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ନେପାଳର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା । ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅ  ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜେନ-ଜେଡଙ୍କୁ ଏତେ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ନେପାଳରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେପାଳର ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ହଇଚଇ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାର ଝଲକ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଜଣେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ହିଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜେନେରାଲ ଜେଡ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଲା।

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜେନ ଜେଡ ବିପ୍ଳବର ମୂଳଦୁଆ

କାହାଣୀଟି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର। ନେପାଳର ଲଳିତପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହରିସିଦ୍ଧିରେ ଏକ ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ କାର ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ  ଠିଆ ହୋଇଥିବା ୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କାରେ ଝିଅଟି ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର ଝିଅଟିକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେପରି ଛାଡି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ସେହି ଧକ୍କାରେ ଝିଅଟି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧିକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରିଥିଲା।

୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅ ନେପାଳାର ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଜେନ ଜେଡଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଝିଅଟିର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ରାସ୍ତାରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହେଲେ ସରକାରୀ ଗାଡି ସେଠାରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।  ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଜେନ ଜେଡଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ନେପାଳରେ ବେକାରୀ  ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ  ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇପାରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟାନ କରି ଏହି ସୁଯୋଗ ନିଜେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଯୁବଯିଢିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର୪ ରେ ନେପାଳ ସରକାର ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ଓ ୯ ରେ ନେପାଳରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା। ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ି ସଂସଦ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କବଜା କରିବା ସହ  ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଲୁଚିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ନେପାଳରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

