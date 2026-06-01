“ଭାରତୀୟ ଜମିକୁ ଦଖଲ କଲା ନେପାଳ”, ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉତ୍ତର
ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ ସଂସଦରେ ଜମି ଜବରଦଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏବେ, ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନେପାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ବାଲେନ ଶାହ କଣ କହିଥିଲେ:
ରବିବାର (ମେ ୩୧) ସଂସଦରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭାରତ କେବଳ ନେପାଳୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛି।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲୋକ ବାହାଦୁର ପାଉଡେଲ ଛେତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ “ନୋ-ମ୍ୟାନ୍ସ-ଲ୍ୟାଣ୍ଡ” ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ “ସୀମାପାର ଜବରଦଖଲ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦି କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର (ମେ ୩୧) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ସଂସଦରେ ନେପାଳର ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସୀମା ଆରପାରିରେ ଜମି ଦଖଲ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ – କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଗଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ।
ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଛି:
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ‘ଦଶଗଜା’ ଅଞ୍ଚଳ (ନୋ-ମ୍ୟାନ୍ସ-ଲ୍ୟାଣ୍ଡ) ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ସୀମାପାର ଦଖଲ ସହିତ ଜଡିତ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେପାଳ-ଭାରତ ସୀମା ଏକ ସ୍ଥିର ସୀମା ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ସୀମାବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଚାଷ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାସ କରନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଜମି ସୀମାର ଭାରତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଜମି ନେପାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଯେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନେପାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିପାରେ ଏହି ବୈଷୟିକ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସୀମାପାର ଦଖଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ।
ସମାଲୋଚନା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଶାହଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନେପାଳୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୂଚାଇଥିବା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସେହି ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଲିପୁଲେଖ, ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଏବଂ କଳାପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ।