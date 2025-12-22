ଅଳିଆ ସଫା କରିବ ଡ୍ରୋନ; ସଫେଇ ବାଲାର ପଡିବନି ଆବଶ୍ଯକତା, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରାଯିବ ସବୁ କାମ…
ଏଭରେଷ୍ଟରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିବେ GPS ଓ ଡ୍ରୋନ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଛି ମଣିଷ ଶବ। ଏପରିକି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଳିଆ ସବୁ ପଡି ଏବେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ନେପାଳ ସରକାର ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛି ନେପାଳ। ଏଭରେଷ୍ଟ ସମେତ ହିମାଳୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଓ GPS ବ୍ଯବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନେପାଳ ସରକାର।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଳିଆ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ନେପାଳ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ‘ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲିନିଂ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ (୨୦୨୫-୨୦୨୯)’ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି।
ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏକ ଡମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ବତାରୋହଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ହିମାଳୟର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
କ୍ଯାମ୍ପକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା:
ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ଏଭରେଷ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମଲ ଗୌତମଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜାପାନୀ ପର୍ବତାରୋହୀ କେନ୍ ନୋଗୁଚି, ଯିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ 2000 ରୁ 2007 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 90 ଟନ୍ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ରଶି ଏବଂ ମାନବ ମଇଳା ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଚିବାକୁ 500 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଏବଂ ବାୟୁ ଉଭୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି।
ନେପାଳ ସେନାର ଅଭିଯାନ:
ନେପାଳୀ ସେନା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୯,୦୫୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଳିଆ, ୧୨ଟି ମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ଯବଚ୍ଛେଦ କରିଛି। କେବଳ ୨୦୧୯ ଅଭିଯାନରେ ୧୦.୮ ଟନ୍ ଅଳିଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ନେପାଳ ବିଶ୍ୱର ୧୪ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ “ପପ୍ ବ୍ୟାଗ୍” ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ହିମାଳୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।