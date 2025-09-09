ଜଳୁଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ…ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ କବଜାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଙ୍ଗଳା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲଗେଇଲେ ନିଆଁ
ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନକୁ କବଜା କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ରମେଶ ଲେଖକ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆରଜୁ ରାଣା ଦେଉବା, ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପକ ଖାଡକାଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ସଂସଦ ଭବନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମାନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି
ଏହା ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଉଡେଲ ସମେତ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିପୁଲ୍ସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗ ସୋମବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ନେପାଳରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଓଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଓଲି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ।’
ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଅଂଶବିଶେଷ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମାନ ସିଂହ, ଆର୍ଜୁ ରାଣା ଦେଉବା (ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ), ତେଜୁ ଲାଲ ଚୌଧୁରୀ (କ୍ରୀଡା), ଅଜୟ ଚୌରାସିଆ (ଆଇନ), ଦୀପକ ଖାଡକା (ଶକ୍ତି), ଆଇନ ବାହାଦୁର ଶାହି (ବନ), ପ୍ରଦୀପ ପାଉଡେଲ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା), ରାମନାଥ ଅଧିକାରୀ (କୃଷି) ଏବଂ ବଦ୍ରି ପାଣ୍ଡେ (ପର୍ଯ୍ୟଟନ) ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନେପାଳରେ, 88 ଆସନ ସହିତ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବାଙ୍କ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 79 ଆସନ ସହିତ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସିପିଏନ (ୟୁଏମଏଲ) ଜୁଲାଇ 2024 ଠାରୁ ଏକାଠି ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଗଗନ ଥାପା ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।