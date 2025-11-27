କଳାପାଣି, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା କାହାର? ନେପାଳର ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ବିବାଦୀୟ ନକ୍ସା, ଭାରତର ଏହି ୫ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ଦାବି କଲା ଦେଶ
Nepal Controversial Map: ନେପାଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁରୁବାର (୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଏକ ନୂତନ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୋଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହିତ, ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସୀମା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ନୋଟରେ ନେପାଳର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନଚିତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦୀୟ କଳାପାଣି, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଅଞ୍ଚଳ ନେପାଳ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏହି ନୋଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ଏହାକୁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଛି। ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ (NRB) ର ନୂତନ ନୋଟରେ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହା ପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। ଏହି ନୋଟ ଜାରି ହେବାର ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୮୧ ବି.ଏସ. ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ମେ ୨୦୨୦ରେ କଳାପାଣି, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେପାଳରେ ସାମିଲ କରି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓଲି ନେପାଳର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
ମାନଚିତ୍ରର ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (NRB)ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନଚିତ୍ରଟି ପୁରୁଣା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏନଆରବି ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳୀ ଟଙ୍କାରେ ୧୦, ୫୦, ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟରେ ନେପାଳର ମାନଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୋଟରେ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଲିପୁଲେଖ, କଳାପାଣି ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା ତିନୋଟି ଭାରତର ଏବଂ ନେପାଳ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଭାରତ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେପାଳକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେପାଳର ଏହି କୃତ୍ରିମ ବିସ୍ତାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ ନାହିଁ।
ନେପାଳର ନୂତନ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି । ସେହିପରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେପାଳର ଜାତୀୟ ଫୁଲ, ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନର ଏକ ୱାଟରମାର୍କ ଅଛି। ନୋଟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନେପାଳର ଏକ ହାଲୁକା ସବୁଜ ମାନଚିତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି।
ମାନଚିତ୍ର ନିକଟରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲୁମ୍ବିନୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ନୋଟର ପଛପଟେ ଏକ ଶିଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ନୋଟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୂତା ଏବଂ ଏକ ଏମ୍ବୋସଡ୍ କଳା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନେପାଳ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି, ସିକିମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୧୮୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସୀମା ଦାବି କରେ।