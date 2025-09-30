ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ହରାଇଲା ନେପାଳ, ପ୍ରଥମ ଥର ଟିମ୍ ରଚିଲା ଇତିହାସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ଶାରଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ନେପାଳ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 90 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନେପାଳ 173 ରନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍ 47 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 68 ରନ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ଜୋରା 39 ବଲରୁ 63 ରନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 83 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ସମସ୍ତ ନବାଗତ ନଥିଲେ; ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। 174 ରନ ପିଛା କରି, କାଇଲ୍ ମେୟର୍ସ (6), ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ (21), ଫାବିଆନ୍ ଆଲେନ୍ (7), ଏବଂ ଆକିଲ୍ ହୋସେନ୍ (0) ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ନେପାଳ ପାଇଁ ଆଦିଲ୍ ଅନସାରି ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଶଲ୍ ଭାରତ୍ତେଲ୍ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 17.1 ଓଭରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳ 90 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜରେ 2-0 ରେ ଅଜୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସଦସ୍ୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ନେପାଳ ପ୍ରଥମ T20 ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ 19 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେପାଳ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30) ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍
ନେପାଳ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିବା ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 47 ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ଆଠ ଚୌକା ସହିତ ଅପରାଜିତ 68 ରନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ଜୋରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି 39 ବଲ୍ ରେ 63 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଚୌକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ନେପାଳକୁ 173 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ
ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସାରଜାହରେ ରାତି ୮:୦୦ ଟାରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ) ଖେଳାଯିବ। ଭାରତରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ୟାନକୋଡ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ।