ନେପାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ; ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଜେନ୍ ଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି – ଅକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଷତି, ମୁଁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଶର୍ମା ଓଲି ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।

୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନେପାଳର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନେପାଳର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲୁୱାଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିଲେ।

