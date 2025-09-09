ମହିଳା ମାର୍କେଟ ; ଏଠି ବର୍ଷକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି ୧୨ହଜାର ମହିଳା , ରିପୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
Nepal Trafficking: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବାର ହଜାର ଝିଅ ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କରିବ ଚକିତ
ନେପାଳ: ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଲଳିତପୁର ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନେପାଳରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ସହର କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଏ। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବାର ହଜାର ଝିଅ ଏହି ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି।
ନେପାଳର ଚମକଦାର ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ । ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଫିଲ୍ମି ଗୀତରେ ନାଚନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ଡିଲ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାତିସାରା ବାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥାଏ। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୧୫ର ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ନେପାଳରେ ଝିଅ ଚାଲାଣରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନେପାଳ ପୋଲିସ ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨,୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାନବ ଚାଲାଣର ନେଟୱାର୍କ ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନେପାଳ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଗଠନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସୀମିତ ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ସୋନୌଲି ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେପାଳ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ନେପାଳରେ ମାନବ ଚାଲାଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସୀମିତ ନିଯୁକ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି । ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ।
ବିବାହ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଏକ ଭଲ ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାଲାଣର ଶିକାର କରାଯାଏ। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରେମରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଏକ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବଜାରରେ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥାଏ। ଅନେକ ଝିଅ କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏହି ଧନ୍ଦାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି । ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଅପେକ୍ଷା ବଢିବାର ଲାଗିଛି ।