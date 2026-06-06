ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ! ମାଉସୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଭଣଜା, ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିବା ପରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ଅଜା

ମାଉସୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଭଣଜା, ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିବା ପରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ଅଜା

By Jyotirmayee Das

Bihar News: କୁହନ୍ତି ମାଉସୀ ମା’ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖୁଦେଖୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମାଜ ଓ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ନକରି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭଣଜା ନିଜ ମାଉସୀ ତଥା ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଁଘର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଅର ନିଜ ଅଜା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାମୁଁଘରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

୨ ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୬୦ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ: ଜନ୍ତର…

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋହୁଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଲୁ ମହତୋ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ମମତା କୁମାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନୁ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଲୁଚି ଛପି ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମାଉସୀ ଏବଂ ଭଣଜା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ।

ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଲେ ଅଜା

ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଦେଖୁଦେଖୁ ସାରା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ବି ଏହି ଅଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା।

ଧରିବା ପରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଗାଁ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମାଉସୀ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାଉସୀ-ଭଣଜାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କେବଳ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୬୦ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ: ଜନ୍ତର…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,…

ଖାଲି ହେଉଛି TMC ଭାଡି, ୮୦ ବିଧାୟକରୁ ଆସିଲେ ୬

1 of 28,095