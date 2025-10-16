Nestle Layoffs:କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲା ନେସଲେ; ବଡ଼ଧରଣର ଛଟେଇ, ଏକାଥରେ ଚାକିରି ହରାଇବେ ୧୬,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ

Nestle Layoffs:ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀ, ନେସଲେ ୧୬,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀ, ନେସଲେ, କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ସେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ସିଇଓ, ଫିଲିପ୍ ନେଭ୍ରାଟିଲ୍, ଗୁରୁବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେସଲେ ୧୬,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିଲା।

ନେସ୍ଲେର ନୂତନ ସିଇଓ, ନେଭ୍ରାଟିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨,୦୦୦ ଧଳା କଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୪,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଟେଇ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୭,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନେଭ୍ରାଟିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନସିକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କେବଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି, ଏବଂ ନେସ୍ଲେକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗତିରେ ଅନୁକୂଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଖବର ପରେ ନେସଲେର ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। BSEରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୨୮୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନେସଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ରାଜସ୍ୱରେ ୧୧% ବୃଦ୍ଧି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ। ଯଦିଓ ନିଟ୍ ଲାଭ ୧୭% ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୪୩ କୋଟି ହୋଇଛି, ତଥାପି ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Lucky Zodiac: ୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ବିରଳ…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିମାନ ଝରକା ଗୋଲ୍ କାହିଁକି,…

ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ:ନେସଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏମ୍ଡି ମନୀଷ ତିୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ ୧୦.୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫,୪୧୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମ୍ୟାଗି, ନେସଲେ ଏବଂ କିଟକ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନେଭ୍ରାଟିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ୩ ବିଲିୟନ ସ୍ୱିସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

Lucky Zodiac: ୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ବିରଳ…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିମାନ ଝରକା ଗୋଲ୍ କାହିଁକି,…

ହଠାତ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲେ ରୋହିତ;…

T20 World Cup 2026 ଖେଳିବେ ଏହି ୨୦ଟି ଟିମ,…

1 of 27,199