ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଫିଲ୍ମକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ହୁଏ ଆୟ
ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି
Rashmika-Vijay: ଶେଷରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ “Wedding of VIROSH” ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି । ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି, ଏହି ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଦୃଢ଼ କ୍ୟାରିଅର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାର
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୪୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ କ୍ରଶ କୁହାଯାଏ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଡେକାନ କ୍ରୋନିକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୬୬ କୋଟି (୧.୬ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)। ସମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି (୧.୪ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆୟ ଫିଲ୍ମ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଅର ଡାଏରୀରୁ ଆସିଥାଏ।
ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୬୬ କୋଟିରୁ ୭୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏସିଆ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୬୬ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡେକାନ୍ କ୍ରୋନିକଲ୍ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ୭୦ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ, ବିଜୟ ଫ୍ୟାଶନ, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ମିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୨ ରୁ ୧୫ କୋଟି ନିଅନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅବଦାନ ରଖେ। Housivity.com ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପାନୀୟ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ରୁ ୧ ରୁ ୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଉଭୟଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୩୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ।