ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାତି ବିଜେପିରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା, କହିଲେ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ନାତି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଷ ବିଜେପିରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା । ସେମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ଶୁଭକାମନା ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛି । ହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଷ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୬ ରେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା । ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ, ସେମାନେ କାରୁଥିବା ରାଜନୀତି ମୋର ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ସଂପ୍ରଦାୟିକତା ଏବଂ ବିଭାଜନର ରାଜନୀତି ବିରୋଧରେ ସର୍ବଦା ଲଢିଲେ ।

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ମୋର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡିକ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଦଳ ସହିତ ରହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନାଡଡାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଏକତ୍ର କର।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ନେଟାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭାବନାକୁ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲି ଯେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ ହେବା ଉଚିତ୍। ମୋତେ ଏହି ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା।

#WATCH | Kolkata: On his resignation from the BJP, Netaji Subhash Chandra Bose's nephew, Chandra Kumar Bose says, "In 2016, I had contributed to the BJP. I was inspired by the leadership of Narendra Modi. My principles are in line with my grandfather Sarath Chandra Bose and his… pic.twitter.com/DTSW2NH8Fp

