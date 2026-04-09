ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ

ସାଲିସ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ: ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଓ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାସଲ କରିବ । ତାହା ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଉ ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସେନାର ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।

ସେହି ସୈନିକ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେତେ ସୁଧାର ନଆସି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ବେରୁଥରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲୀ ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ମାରି ନିପାତ କରିଥିବାର ଦାବି କରିଛି । ଏହା ବାଦ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୦…

ଟଳମଳ ଶେୟାର ବଜାର : ୭୬ ହଜାର ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା…

ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ, ଲେବାନନରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଲେବାନନ ସାମିଲ ନାହିଁ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଲେବାନନ ଆହୁରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣରେ ଫଳରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଧନ ଓ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଥିବାର ଖବର ସାମନାକୁ ଆସୁଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୦…

ଟଳମଳ ଶେୟାର ବଜାର : ୭୬ ହଜାର ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା…

୨୮୦୦ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ଇରାନ,…

ଚଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଣ୍ଡାଠୁ…

1 of 23,463