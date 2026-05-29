ଗାଜାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍‌ଜାକୁ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗୁରୁବାର ଭୋରୁ ସମୟରେ ଲେବନାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜା ପଟ୍ଟିର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଗକୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କବ୍‌ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ (ଆଇଡିଏଫ୍‌)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ସିଏନ୍‌ଏନ୍‌କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ବଢ଼ି ଆମେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ଆସିଛୁ। ଆଇଡିଏଫ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଗାଜାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗୁରୁବାର ଭୋରୁ ସମୟରେ ଲେବନାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୱାଶିଂଟନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ;…

ରାତି ୧୧ଟା: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ…

ଲେବନାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଲେବନାନର ଜଣେ ସୈନିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି, ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଲେବନାନରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଯାହା ପରେ ଏହି ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଲେବନାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ୧୭ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ନାମମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧବିରାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଯଦିଓ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେବନାନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ;…

ରାତି ୧୧ଟା: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ…

‘କକ୍‌ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’କୁ ଦିଲ୍ଲୀ…

ସାହାବ! ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ବାପା ଓ ଭାଇ…

1 of 9,070