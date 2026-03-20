ଇରାନ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତ ଜାରି କରି କହିଲେ ‘ମୁଁ ଏବେବି ଜୀବିତ’, ଇରାନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା
Israel-Iran War: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଶେଷ କରି ଶେଷରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ନିଜର ଜୀବିତ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଆଉ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କିମ୍ବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନେତାନ୍ୟାହୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି – ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି
ନେତନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବକୁ ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି।” ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଏବଂ ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ସେ ତେହେରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା, ବିଶେଷକରି ଏହାର ପରମାଣୁ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।
ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରାଯାଉଛି
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି
ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ମିଥ୍ୟା ଖବର କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କେହି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ସେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁବେଳେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛୁ।”