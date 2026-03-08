ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଜାରି କରି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଜାରି ରହିବ ଯୁଦ୍ଧ, ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେବୁ ଇରାନ୍ ଶାସନ
Iran-Israel War: ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ । ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଥରହର ହେଉଛି ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ । ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ନବମ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ଥମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତେହେରାନରେ ଏକ ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନକୁ ଛାଡିବାକୁ କୌଣସି ମନୋଭାବରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଇରାନ ଶାସନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେହେରାନ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।
ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ । ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏହାର ଉପସାଗରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତେହେରାନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି।
ତେହେରାନରେ ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ତେହେରାନରେ ଏକ ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଆଁ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଭିଡିଓ ରାତିରେ ତେହେରାନ ଆକାଶରେ ନିଆଁ କଏଦ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବେସାମରିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
୧୩୩୨ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଚାରିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହୁଛି।
ସେପଟେ ଜାତିସଂଘରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆମିର ସଇଦ ଇରାଭାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ଅତି କମରେ ୧,୩୩୨ ଜଣ ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଇରାନ୍
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏହାର ଉପସାଗରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନର ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।