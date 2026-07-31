Flipkartରେ କିଣନ୍ତୁ, ମାଗଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା?
Flipkart Plus ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସପିଂ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିମାସ Netflix Mobile Plan ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସପିଂ କଲେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନେଟ୍ଫ୍ଲିକ୍ସ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ, Flipkart Plus ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସପିଂ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିମାସ Netflix Mobile Plan ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ Netflix ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ କିଣିବା କିମ୍ବା ବଣ୍ଡଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସୁବିଧା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସପିଂ କରି କିପରି ପାଇବେ ମାଗଣା Netflix? : ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପ୍ଲସ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସରେ ୨୯୯ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୪ଟି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ Flipkart, Flipkart Minutes ଓ Flipkart Grocery ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯାଇପାରିବ।
ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ Netflix Mobile Plan ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ Netflixର ଭାରତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ସିଧାସଳଖ Flipkart App ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ଲଗଇନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ।
୩୦ ଦିନ ପରେ ଏହି ପ୍ଲାନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣିଥରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହିଭଳି ୪ଟି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ Flipkart Plus ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୨୯୯ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୪ ଥର ସପିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାଗଣା Netflix Mobile Plan ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇ-କମର୍ସ ସହ ଘNetflixର ସହଭାଗିତା: ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସହ Netflixର ମାଗଣା ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଓ Netflix ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସହଭାଗିତା ହୋଇଛି। ଏହି ଅଫରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ Flipkartରୁ ନୁହେଁ, Flipkart Minutes ମାଧ୍ୟମରେ ସପିଂ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ Flipkart Plus ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
Flipkart Plus ନଥିଲେ କ’ଣ ବିକଳ୍ପ? : ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ Flipkart Plus ସଦସ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ Netflix ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ସହିତ କୌଣସି ଅଫର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Netflix Mobile Planର ସାଧାରଣ ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୯୯ ଟଙ୍କା।