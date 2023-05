ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ”ମିଶନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଡେଡ୍ ରିକୋନିଂ-ପାର୍ଟ ୧” ର ନୁଆ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍‌ଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆସୁ ଆସୁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ”ମିଶନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଡେଡ୍ ରିକୋନିଂ-ପାର୍ଟ ୧” ରେ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ‘ପଠାନ୍’ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆକ୍ସନ ସିନ୍‌ର କପି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପଠାନ୍ ଏବଂ ମିଶନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫିଲ୍ମର ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍କ୍ରନ୍‌ସଟ୍ ନେଇ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।

Imagine the internet trolls if #MissionImpossible7 had released before #Pathaan . Everyone would have called it copy. Since MI is releasing after, now These are just common shots for an action film. #ShahRuhKhan & Sid Anand pulled such an action sequence with a mere 300cr budget. pic.twitter.com/bQHqqzIIyi

So now, according to Jodhpur union of #SalmanKhan , it can be safely said that #MissionImpossible7 has copied scenes from mega blockbuster #Pathaan #ShahRukhKhan leads the way, the world follows it🔥 pic.twitter.com/mSOFGaOuYG

NOT A COMPARISON TWEET.

few days ago, I saw the whole twitter making fun of #Pathaan train scene just because it accidentally has similarity with Jackie Chan cartoon

But now that #MissionImpossible also has similar action scenes , nobody will say anything

Hollywood ke 14 pic.twitter.com/O1BHIRIMmF

— R0nit ² (@iSrkzRonit) May 17, 2023