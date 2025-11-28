ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏହି ପର୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, ହୋଇଯିବେ କୋଟିପତି

ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏହି ପର୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ

By Jyotirmayee Das

Vastu Tips: ପର୍ସରେ ପଇସା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାୟତ ଭଲ ପାଉନାହାଁନ୍ତି । କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଭୁଲ । ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ସ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାସହିତ ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ଟଙ୍କା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ।

ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ସର୍ବଦା ଟଙ୍କାରେ ଭରି ରହୁ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ନକରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଯେ ଭଲ ଦରମା କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପର୍ସ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଆୟ ଅଧାକୁ କମିଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦିନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନପଡ଼ୁ ତେବେ ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ ।

ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍: କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପର୍ସରେ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି । ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଏକାଠି ରଖିବା କେବଳ ଟଙ୍କା ହଜିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରେ । ପ୍ରତିକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପର୍ସରେ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ: ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ସରେ ଚାଉଳ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ତୁମର ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମର ପର୍ସରେ ସାତ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଟି ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

ରୂପା ମୁଦ୍ରା: ଦୀପାବଳିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ । ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କଲେ ପର୍ସ କେବେବି ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ  ।

ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଛବି: ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମ ପର୍ସରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଖ । ଏହା ସହିତ ଧନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।

ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଲକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ସରେ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଲିପ୍ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ । ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିପାରେ । କଦାପି ପୁରୁଣା ସ୍ଲିପ୍ସକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ  ।

ତୁଳସୀ ପତ୍ର: ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଧନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଗୁଡିକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ଛୋଟ ଉପଚାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ।

