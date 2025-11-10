Password Set: ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ କରିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ, ଚୁଟକିରେ ଉଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଡାଟା
ସାବଧାନ! ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ କରିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ । ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ହ୍ୟାକ୍ ।
ନୂଆଗଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ 123456, 12345678, ଏବଂ 123456789 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତିନୋଟି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପାସୱାର୍ଡ। ଏହି ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିବା ସହଜ। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ମଜବୁତ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସହଜ ମନେ ହେଉଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବା ଡରରେ ବହୁତ ସହଜ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ସହଜ । ଏହି ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ, ଏହା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ମଜବୁତ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ ।
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟିଏ ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଛୋଟ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, 4 କିମ୍ବା 6 ଅକ୍ଷରର ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏପରି ପାସୱାର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 12 ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ତା‘ଠାରୁ ଅଧିକ ପାସୱାର୍ଡ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅନୁମାନ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ଯାହା ହ୍ୟାକିଂର ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ।
ନାମ ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା
ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଏପରି ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା, ନାମ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅକ୍ଷର ରହିବା ଉଚିତ।