କେବଳ ଫଳ କି ପନିପରିବା ନୁହେଁ… ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଧୋଇଥାଉ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ଧୋଇ ଖାଇଥାଉ, ତେବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ମଇଳା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏହା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ।
ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ମଇଳା ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଏହାକୁ ନ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏତେ ସଫା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିନଥାଉ। ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ନ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ।
ନୂଆ ପୋଷାକ: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ସିଲାଇ କରିବା ଠାରୁ ପ୍ୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ପୋଷାକରେ ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେସୋରିଜ୍: ବଜାରରୁ ଖେଳଣା ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳଣା ଧୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ।
ବିଛଣା ଚାଦର : ବିଛଣାର ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ମଇଳା ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଚାଦର କିମ୍ବା ତକିଆ ଖୋଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। କାରଖାନାରୁ ଦୋକାନକୁ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଗାମୁଛା ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଳା ତଉଲିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏକ ନୂତନ ତଉଲିଆ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଧୂଳି କଣିକା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଉଲିଆକୁ ସର୍ବଦା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ରୋଷେଇ ଘରର ଉପକରଣ: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜଗ୍ ଏବଂ କଫି ମେକର ଜଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁରୀ, କପିଂ ବୋର୍ଡ, ରୋଲିଂ ପିନ୍ ଏବଂ ଚିମଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଧୋଇବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।