Liver Damage Symptom: ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ପୂର୍ବରୁ ଜିଭରେ ଦେଖାଦିଏ ଏ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

ଜିଭରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଲକ୍ଷଣ, ସାବଧାନ! ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜର ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଭ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକ ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ, ଆମର ଜିଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜିଭ ଗରମ ଏବଂ ଫୁଲିଯାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ, ଆମେ ଆମ ଜିଭରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯାହା ଏକ ବିପଦଜନକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଉପାସନା ଭୋହରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଭରୁ ହିଁ ଲିଭରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣି ହେବ ।

ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜିଭରେ ଦେଖାଦିଏ

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଉପାସନା ଭୋହରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କାହାର ଜିଭ ହଠାତ୍ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼, ଲମ୍ବା ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଫାଟ ଜିଭରେ କଟିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଫୁଲିଯାଏ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।

ମସଲା ଜିଭରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫାଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପାଣିଆ ଏବଂ ମସଲାଦାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ।

ଯକୃତ ରୋଗର ସୂଚନା

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଜିଭରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଭର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ପାଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବ୍ୟତୀତ, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭରେ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଲିଭର ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ

ଡକ୍ଟର ଉପାସନା ଭୋହରା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣହ୍କ ଜିଭରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ,ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ ବଢିଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଟିରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବ୍ୟତୀତ, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଲିଭର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର

ଡକ୍ଟର ଉପାସନା ଭୋହରା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଭରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ମୂଳା ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମୂଳା ପତ୍ରକୁ ଜୁସ କରି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ।

 

