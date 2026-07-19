ଫ୍ରିଜରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁନି ଏହି ୬ଟି ଜିନିଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବିପଦ!

ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ରଖିବେ ନାହିଁ: ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।

By Priyanka Das

Fridge Tips  : ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଭଲ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଫାଇଦା ବଦଳରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ? କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ (texture) ଖରାପ କରିଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଦିଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଜରେ କ’ଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।

ଆଳୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଆଳୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ବଦଳିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ଆଳୁକୁ ଶୁଷ୍କ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।

ପିଆଜ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଫ୍ରିଜର ଆର୍ଦ୍ରତା (moisture) କାରଣରୁ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ନରମ ହୋଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି (fungus) ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଅଧିକ ଭଲ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଏହି ଦିନ ବଜାରରେଲଞ୍ଚ…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା…

ରସୁଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ରସୁଣକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।

ଟମାଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋର ସ୍ୱାଦ କମିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ପାଚିଲା ଟମାଟୋକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଅଧିକ ଉଚିତ୍।

କଦଳୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: କଦଳୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଏହାର ଚୋପା ଶୀଘ୍ର କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ କଦଳୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କଦଳୀକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଭଲ।

ମହୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ମହୁକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ତାହା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଭଳି ଜମିଯାଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଏହି ଦିନ ବଜାରରେଲଞ୍ଚ…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା…

ହୋଇପାରିବନି ନକଲି ନୋଟ୍, RBIର ଏହି ପ୍ଲାନରେ…

କାର୍‌ରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି,…

1 of 26,001