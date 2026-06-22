ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ୩ଟି ଭୁଲ, ପଡିପାରେ ମହଙ୍ଗା
ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହି ବୋତଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତମ୍ବା ବୋତଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ।
Copper Bottle Mistake : ତମ୍ବା ବାସନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ତମ୍ବା ବୋତଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ।
ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ କିରଣ କୁକ୍ରେଜା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମ୍ବା ବୋତଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କଦାପି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ତମ୍ବା ବୋତଲର ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫାଇଦା ଦେବା ବଦଳରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଲେମ୍ବୁ ରସର ବ୍ୟବହାର
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅମ୍ଳୀୟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଫଳ ରସ ଏବଂ ଘୋଳ ଦହି ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସବୁଥିରେ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ତମ୍ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଣିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରଖିବା
ତମ୍ବା ବାସନରେ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ କପର ଲିଚିଂ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ।
ଦିନସାରା ତମ୍ବା ବୋତଲର ପାଣି ପିଇବା
ତମ୍ବା ବୋତଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସାରା ଦିନ କେବଳ ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ହିଁ ପାଣି ପିଇବା। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ତମ୍ବା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଜମା ହୋଇ ରହିପାରେ।
ତମ୍ବା ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବେ
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଣିକୁ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ରାତିସାରା ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି, ଦୈନିକ କେବଳ ୨୫୦ ରୁ ୫୦୦ ମିଲିଲିଟର ତମ୍ବା ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ।
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର, ଘୋଳ ଦହି (ଛାଛ) ଏବଂ କୌଣସି ବି ଅମ୍ଳୀୟ ପାନୀୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ତମ୍ବା ବୋତଲ କିପରି ସଫା କରିବେ
ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ବୋତଲକୁ ଭଲଭାବେ ସଫା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବିଲ୍ଡଅପ ଜମେ ନାହିଁ। ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ବାହାର ପଟୁ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ।