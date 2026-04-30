କାର୍ ରେ AC ଚଲାଇବା ବେଳେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍! ନଚେତ୍ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରା ଦିନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏସି ଚାଲୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ କେବଳ କ୍ୟାବିନକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।
ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରି ଏସି ଚାଲୁ କର:
ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଟ୍ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ AC ଚଲାଇବା ସଠିକ୍ ଉପାୟ ନୁହେଁ।
ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଡୋର୍ ଖୋଲି ବ୍ଲୋୟରକୁ ୧-୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଇବା ଭଲ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଗରମ ପବନ ବାହାରି ପାରିବ।
ଏହା କରିବା ପରେ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରି AC ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଏହା କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଥଣ୍ଡା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
AC ସେଟିଂସ୍ ସଠିକ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ:
ଆପଣଙ୍କର AC ସେଟିଂକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ଏହାର ବିପରୀତ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ତେବେ ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଏକ ମାନୁଆଲ୍ AC ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ବ୍ଲୋୟର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ (୨ କିମ୍ବା ୩ ସେଟିଂ) ରଖିବା ପରାମର୍ଶିତ। ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ରେସର ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପୁନଃସର୍କକୁଲେସନ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର:
ପୁନଃସର୍କକୁଲେସନ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ନିରନ୍ତର ପରିଚଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାହାରର ଗରମ ପବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, AC କୁ କମ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ କାଚ କିମ୍ବା ଡୋରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ପକାଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏକ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହା ଫଳରେ AC ସେଟିଂ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।