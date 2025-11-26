ଟ୍ରେନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲି ? ଭୋଗିବେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ରେଳବାଇର ନିୟମ…

ଟ୍ରେନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲି ? ଭୋଗିବେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

Railway Rules: ଭାରତୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଏବଂ ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି।

ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନ କୋଚରେ ହିଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲିରେ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଟ୍ରେନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ଜରିମାନା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚାକିରି ହରାଇବାର କେତେଦିନ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ PF…

December Predictions: ଗ୍ରହଙ୍କ…

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ: Xରେ @WokePandemic ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ରେଳବାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲରେ ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ସେ କୋଚର ପାୱାର ସକେଟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ଲଗ୍ ସାଧାରଣତଃ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ରେଳବାଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ରେଳବାଇ କହିଛି, “ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କେଟଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଡ଼ା ନିଷେଧ। ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବେଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏହାଦ୍ଵାରା ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଟ୍ରେନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଏସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୋର୍ଟରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।”

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବେନି: ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନେକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲି ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା, ହିଟର, ଲୁହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ନିଷେଧ: ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଟ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମ ପରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଲୋଡ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଏବଂ କୋଚର ତାରଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଏହା କୋଚର ସିଷ୍ଟମ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଓଭରଲୋଡିଂର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଟ୍ରେନରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାର୍କିଂ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବ୍ରେକର କିମ୍ବା ଧୂଆଁ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଭଳି କମ୍-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ମିଳେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ: ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଟ୍ରେନରେ ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଚଲାଇବା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଟ୍ରେନରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲି କିମ୍ବା ସମାନ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ଉପକରଣ ଚଲାଉଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ, ରେଳବାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଜରିମାର ପରିମାଣ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା ୧୫୩ ରେ ଜରିମାନା ଏବଂ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଧାରା ୧୫୪ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଜରିମାନା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଚାକିରି ହରାଇବାର କେତେଦିନ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ PF…

December Predictions: ଗ୍ରହଙ୍କ…

Gratuity Rules: ୧୧ ମାସ ଚାକିରି ପରେ…

ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ…

1 of 29,647