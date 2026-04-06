‘ନିଜ ମାଷ୍ଟରକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି’ କୁହୁଳୁଛି ନିଆଁ; ଆପ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ସୋମବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ, ଚଢାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକ ରବର୍ଟ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ଦି 48 ଲସ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର” ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ କିପରି ଏକାଠି ମେଳ ଖାଉଛି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଥିଲି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା – ‘କଦାପି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଅ ନାହିଁ'(Never Outshine The Master) ଯାହାର ଅର୍ଥ କେବେବି ତୁମ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନାହିଁ।”
ଅଧ୍ୟାୟରେ କ’ଣ ଲେଖାଯାଇଛି: ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ତୁମର ବସ୍ଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିମ୍ବା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରୟାସରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କରିବା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହା ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତୁମର ବସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଆରୋପର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ହଟାଇ ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଏହି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ରାଘବ ଏବଂ ଆପ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଆରୋପର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ସମୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆପ ନେତାମାନେ ରାଘବଙ୍କୁ ଦଳର ମତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ମନା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଘବ ନିଜେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମୟରେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନୀରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବୋଲି ଆପ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଫାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ ସାଂସଦ ଯାହାଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା। ମେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବିଭବ କୁମାର ମାଲିୱାଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।