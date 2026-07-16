ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁନି ତୁଲସୀ ଗଛ, ନଚେତ୍ ଘରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବ ଖୁସି
ତୁଳସୀ ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମାତୃରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶ; ଦେବୀ ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘରେ ଏକ ସବୁଜ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସତର୍କ କରାଇଦିଏ ଯେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ; ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବେବି ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ତୁଳସୀ ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ:
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଯମଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବେଡରୁମରେ:
ଶୋଇବା ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ଘରର ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ରୋଷେଇ ଘରେ:
ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଧୂଆଁ, ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ।
ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିକଟରେ:
ବାଥରୁମ୍ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକତା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ:
ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସିଧା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ‘ଦ୍ୱାର ଭେଦ ଦୋଷ’ ନାମକ ଏକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ସହିତ:
କାକଟସ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ରସ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଗଛ ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।