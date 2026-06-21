ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନ୍କୁ କରୁନାହାଁନ୍ତି କି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ହେବ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନ୍କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ
Phone Restart Effect: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଜି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତି ନା କେବେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଆଜିର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ବିରତିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଅନେକ ଆପ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫୋନ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ବର୍ଷେଯାଏଁ ଫୋନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କଲେ କ’ଣ ହେବ?
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୂରା ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ରିଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଲଗାତାର ଚାଲୁ ରହେ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫୋନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରାମ୍ ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ମେମୋରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ଲୋ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାରୀ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଶ୍ ଡାଟା ଜମା ହେବା ହେତୁ ଆପ୍ସ ଖୋଲିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କରିବାରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ବଢ଼ିଯାଏ ଆପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟା
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାସ ମାସ ଧରି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଆପ୍ସ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଆପ୍ ଖୋଲିବେ, ତାହା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।
ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଫୋନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଦା
ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗ୍ଲିଚ୍ରୁ ମୁକ୍ତି: ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ର କିଛି ଫିଚର୍ସ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଛୋଟମୋଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗ୍ଲିଚ୍ କେବଳ ଥରେ ଫୋନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପଜ୍ଜନକ ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ଫୋନ୍ର ରାମ୍ ମେମୋରୀରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେହି ମାଲୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସଫା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଗମ ରଖିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ଏହାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।