ସାବଧାନ୍ ! Googleରେ ଏହି ୪ଟି ଜିନିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ; ନଚେତ୍ ବାନ୍ଧି ନେବ ପୋଲିସ୍…
ଜେଲରେ ଭୋଗିବେ ସଜା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜେଲ୍। ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ସଜା। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ସହଜ କରିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଗୁଗୁଲ୍ ଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନକରି କିଛିବି ଖୋଜି ପକାଉଛୁ।
ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲରେ ସବୁ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଉଛି ମାତ୍ର ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ବିଷୟ ଖୋଜିବା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାମିନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବା ଉଚିତ।
ଗୁଗୁଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିବା କାହିଁକି ଅନୁଚିତ୍:
ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧାନ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯେତେବେଳେ କେହି ବେଆଇନ ବିଷୟ ଖୋଜନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ୍ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରେ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ଦେଶରେ ବହୁତ କଠୋର, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ପ୍ରତି ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅନେକ କଠୋର ସଜା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିନି। ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜିବା ଅନୁଚିତ୍।
ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି:
ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ, ବୋମା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଖୋଜନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏପରି ସନ୍ଧାନ ତୁରନ୍ତ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ପରି କଠୋର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ।
ଡାର୍କ ୱେବ୍, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅବୈଧ ଚାଲାଣ:
“ଡାର୍କ ୱେବ୍ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ” ଏବଂ “ଡ୍ରଗ୍ସ କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ” ପରି ସନ୍ଧାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ପରେ ସାଇବର ସେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମନା କରାଯାଏ।
ଶିଶୁ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଜଡିତ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ:
ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବା ବେଆଇନ। ଏହା POSCO ପରି କଠୋର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ଗିରଫ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ।
କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ହ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ଉପାୟ:
“କାହାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିପରି ହ୍ୟାକ୍ କରିବେ,” “ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ” ପରି ସନ୍ଧାନକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା 66C/66D ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ।
କେମିତି ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା:
ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବେଆଇନ, ହିଂସାତ୍ମକ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କାହାର ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଗୁଗୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୁଲ ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରେ।