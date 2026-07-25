ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କଥା, ନହେଲେ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍

ଜିଗରି ଦୋସ୍ତକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି ଏହି କଥା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଦୁଷ୍ଟାମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ-ନାପସନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି।

ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ ଯେ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଦେବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ, କିଛି କଥା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳି…

ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ।

ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା:

ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୂରା ଘଟଣା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ରହିଯାଇପାରେ।

ଯଦି ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ, ଯେପରିକି ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ-ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମତଭେଦକୁ ପ୍ରତିଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଠିକ୍ ମନାଯାଏ ନାହିଁ।

ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା:

କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୋନର ପାସୱାର୍ଡ, UPI ପିନ୍, ଇମେଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏପରି ସୂଚନା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଯେପରି ଘରର ଚାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।

ଅନ୍ୟ କାହାର ରହସ୍ୟ:

ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।

କାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମଜବୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ।

ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା:

ନୂଆ ଚାକିରି, ବିଦେଶ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଳି କଥା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବା ଭଲ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଖୁସିର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ।

ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁରକ୍ଷା:

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଭାବ ବିଷୟରେ କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସତ ଭଳି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଏକ ମଜବୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାପଡ଼ା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳି…

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର…

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ…

1 of 29,586