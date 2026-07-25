ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କଥା, ନହେଲେ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍
ଜିଗରି ଦୋସ୍ତକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି ଏହି କଥା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଦୁଷ୍ଟାମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ-ନାପସନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି।
ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ ଯେ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଦେବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ, କିଛି କଥା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ।
ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା:
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୂରା ଘଟଣା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ରହିଯାଇପାରେ।
ଯଦି ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ, ଯେପରିକି ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ-ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମତଭେଦକୁ ପ୍ରତିଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଠିକ୍ ମନାଯାଏ ନାହିଁ।
ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା: