ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁନି ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ନଚେତ ପସ୍ତେଇବେ ଆପଣ, ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବିଷ, ହେବ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ
Food In Steel Container: ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦର, ସଫା କରିବାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ?
ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କେବଳ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏପରି ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ।
ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ, ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ, ହରାଇପାରେ । ଏହାଛଡା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ଫଳ: ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଫଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବଢାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫଳଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ପଚିଯାଏ। ଫଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାୟୁରୋଧୀ କାଚ ପାତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଫଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ।
ଆଚାର: ଆଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ । ଆଚାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଏହା କେବଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆଚାରର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଦହି: ଦହି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଦହି ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଦହିରେ କିଛି ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଦହି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା କିଣ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ, ଦହିକୁ ସର୍ବଦା କାଚ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଟି ପାତ୍ର କେବଳ ଦହିକୁ ତାଜା ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ।