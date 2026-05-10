ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ସାବଧାନ: ନୂଆ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ୪ଟି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ, ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି
ନୂଆ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ୪ଟି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ, ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି
Vastu Tips: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ନୂତନ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପୂଜା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଏହା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ ଓ ସେଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଜିନିଷ ଧରି ନୂତନ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ନୂତନ ଘରେ କେବେବି କିଛି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ହରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଭଙ୍ଗା ବାସନ କିମ୍ବା କାଚ ସାମଗ୍ରୀ: ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ଘରକୁ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ବାସନ, ଚିରି ଯାଇଥିବା କାଚ କିମ୍ବା ଫାଟ ଥିବା କ୍ରୋକେରୀ ସେଟ୍ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ।
କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ: ନୂଆ ଘରକୁ କେବେ ବି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଏବଂ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଛିଡ଼ା ଝାଡ଼ୁ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା‘ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଘରର ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଛିଡ଼ା ଝାଡ଼ୁ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।
ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଘଣ୍ଟା: ଅଚଳ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଘଣ୍ଟା ନୂଆ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଗତି ରୁକିଯିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଶୁଭ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କ’ଣ ନେଇ ଯିବେ?
- ନୂଆ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶୁଭ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ:
- ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ।
- ତୁଳସୀ ଗଛ: ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ।
- କ୍ଷୀର ଓ ଦହି: ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ।
- ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି: ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ।
ନୂଆ ଘର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭ ଜିନିଷ ସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।