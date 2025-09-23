ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ; UIDAI ଆଣୁଛି ନୂଆ ଆପ୍ ,ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍

ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଏହାର ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଏହାର ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। UIDAI ସିଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ ର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଆପ୍ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି।

ଏହି ନୂତନ ଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ସୂଚନା ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଡଧାରକଙ୍କ ଅନୁମତି ସହିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଗଜ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ହେବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେୟାର କରିବାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ, UIDAI ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଡର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହା ନକଲି କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ, ଆଧାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଧାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବ। ଆପ୍‌ ଆଧାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବ।

