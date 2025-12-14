କୋଟି କୋଟି SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ସୋମବାରଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ

ସୋମବାରଠୁ SBI ର ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର । ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ହଁ, SBI ସୋମବାର ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, YONO ର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ନୂତନ ଆପ୍ SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ।

SBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ଏସ୍. ଶେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, YONO 2.0 ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ YONO ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସଂସ୍କରଣର ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଛଅରୁ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

ନୂତନ ଆପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ

SBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, YONO 2.0 ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ କୋଡ୍ ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମନ୍ୱୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି ଏବଂ SBIକୁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ YONO 2.0 ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”

ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ SBI ଋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା କରିଛି

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI), ହୋମ ଲୋନ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ 0.25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି।

ଏହି ନୂତନ ହାର ଡିସେମ୍ବର 15 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। SBI କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ବାହ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ସୁଧ ହାର କିମ୍ବା EBLR କୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା EBLR କୁ 8.15 ପ୍ରତିଶତରୁ 7.90 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।

