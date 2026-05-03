୪୦ ଦିନରେ ବଦଳିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମାଲିକ: ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ଓ ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଦଳ
ମାତ୍ର ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମାଲିକାନା ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ‘ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ’କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମିତ୍ତଲ, ଅଦାର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମର ନୂଆ ମାଲିକ ହେବେ। ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ମଇ ୩ ତାରିଖରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନୋଜ ବଡାଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନସୋର୍ଟିୟମ (ସଂଘ) ଠାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଦାର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ୧.୬୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫,୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି।
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (Moneycontrol) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ମିତ୍ତଲ ପରିବାରର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିବ, ସେହିପରି ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିବ। ବାକି ୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅନ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋଜ ବଡାଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ମିତ୍ତଲ, ଆଦିତ୍ୟ ମିତ୍ତଲ, ବନିଶା ମିତ୍ତଲ-ଭାଟିଆ, ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଏବଂ ମନୋଜ ବଡାଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମିତ୍ତଲ ପରିବାରର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପିଲାଦିନ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନର ସାଦୁଲପୁର ଗ୍ରାମରେ କଟିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜସ୍ଥାନର, ତେଣୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଠାରୁ ଭଲ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଦଳର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଆଦିତ୍ୟ ମିତ୍ତଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଲିଗ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି ଲିଗ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ମହାନ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ (CEO) ଆଦର ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିତ୍ୟ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ମତରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ସେ ଏହାର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ତଥା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି।
ମନୋଜ ବଡାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ଏବଂ ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂତନ ମାଲିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବହୁତ ଖୁସି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ରାଜସ୍ଥାନ ତଥା ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ଦଳର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶକ କାଲ୍ ସୋମାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି (Exclusivity) ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କାଲ୍ ସୋମାନି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିବା ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ୬୫ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏହି ଲିଗ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିମ୍ ଥିଲା।