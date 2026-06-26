ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରର ନୂଆ ଔଷଧ, ୧୪ ଦିନର ଡୋଜ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ରୋଗ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ କେତେ?
ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ 'ଏଲି ଲିଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ' କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟେଡ ଥେରାପି 'ଟ୍ୟାନଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍' (Tanstrive) ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଔଷଧ ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
New Cancer Drug Launched In India : ଭାରତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ‘ଏଲି ଲିଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ’ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ‘ଟ୍ୟାନଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍’ (Tanstrive) ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଔଷଧ ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ RET ଜିନ୍ ଅଲ୍ଟରେସନ୍ (RET gene alteration) ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧ କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ାଉଥିବା ଅସ୍ବାଭାବିକ ସିଗନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ: ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ, ୧୪ ଦିନର ଡୋଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି କୌଣସି ଦାବି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୧୪ ଦିନ କେବଳ ଏହି ଔଷଧର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଚକ୍ର ଅଟେ।
କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ?
ଏହି ଔଷଧ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକାଲି ଆଡଭାନ୍ସଡ କିମ୍ବା ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ ସଲିଡ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ (metastatic solid tumors) ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସରର ସମ୍ପର୍କ RET ଜିନ ଅଲ୍ଟରେସନ ସହିତ ଅଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ RET ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ଏହି ନୂଆ ଔଷଧ କିପରି କାମ କରେ?
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଟ୍ୟାନଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍’କୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ RET ଜିନ୍ ଅଲ୍ଟରେସନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ସେହି ସବୁ ଅସ୍ବାଭାବିକ ସିଗନାଲିଂ ପାଥୱେ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଓରାଲ ଔଷଧ, ଯାହାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଔଷଧ ୪୦ ମିଗ୍ରା, ୮୦ ମିଗ୍ରା, ୧୨୦ ମିଗ୍ରା ଏବଂ ୧ sendo ମିଗ୍ରା ଟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡୋଜ୍ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।
୧୪ ଦିନର ଔଷଧର ଦାମ୍ କେତେ?
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବାକ୍ସ ପିଛା ୨.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ୧୪ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଥାଏ। ଏହାପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ତାଙ୍କ ରୋଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
କମ୍ପାନୀ କଣ କହିଛି?
‘ଏଲି ଲିଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ୱିନ୍ସଲୋ ଟକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିସିଜନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି (Precision oncology) କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଶୈଳୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସରର ସମ୍ପର୍କ RET ଜିନ୍ ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ସହିତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ‘ଟ୍ୟାନଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍’ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଏହି ନୂଆ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ RET ଜିନ୍ ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ (କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ)ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ।