ବଦଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ନାଁ, PMO ଏବେ ହେଲା ସେବାତୀର୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ନାଁର ନାମ

ବଦଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ନାଁ, PMO ଏବେ ହେଲା ସେବାତୀର୍ଥ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO)ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ସେବା ତୀର୍ଥ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲୋକ ଭବନ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଶାସନର ଧାରଣା କ୍ଷମତାରୁ ସେବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ।

ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜପଥର ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି: କ୍ଷମତା ଏକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ରେସକୋର୍ସ ରୋଡ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୬ ରେ ଏହାକୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାମ ଜନ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଏହାର ୭୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ୍ ବାସଭବନରୁ “ସେବା ତୀର୍ଥ” ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ପୁନଃବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ।

 

