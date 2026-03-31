୨୩ଟି ଦେଶକୁ ମାଡ଼ିଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ‘ସିକାଡା’ ଭାଇରସ୍ କ’ଣ, ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରଭାବ
ପୁଣି ଡ଼ରାଇଲାଣି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହୁଏତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଭାଇରସର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆଘାତ କରୁଛି।
ଏଥର, ସହରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ‘ସିକାଡା’। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିକାଡା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ‘ସିକାଡା’ ହେଉଛି ଏକ କୀଟର ନାମ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହା COVID-19 ର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହା ସାରା ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ବୈଷୟିକ ଭାଷାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ BA.୩.୨ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ସମସ୍ୟା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ, INSACOG XFG ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟର ୧୬୩ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ତେବେ ଏହି ‘Cicada’ ପ୍ରକାର କ’ଣ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କିମ୍ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। BA.୩.୨ ପ୍ରକୃତରେ, Omicron ର ଏକ ବଂଶଧର। Omicron ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଯାହା ୨୦୨୧ ଶେଷ ଭାଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, BA.୩.୨ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ।
୨୦୨୪ରେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହାର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ୭୦ ରୁ ୭୫ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଭାଇରସର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଜେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ଆଫ୍ରିକାରେ BA.୩.୨ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ଏହା ୨୦୨୫ରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ବିଶ୍ୱର ୨୩ ଟି ଦେଶରେ ଏକ ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ୨୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ୨୯ ଟି ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେରେଜ୍ ର ତଦାରଖ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ମିଳୁଛି।
ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେରେଜ୍ ମନିଟରିଂକୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରଟି ରାଡାର ତଳେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହି ପ୍ରକାରଟି କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ୨୫ ବର୍ଷର ପୁନର୍ମିଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ସେଠାରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ; କିନ୍ତୁ, କେତେକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ କେଶ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିବ।
କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ:
ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ JN.୧ ପ୍ରକାରର ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ମନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, BA.୩.୨ ଯାହାକୁ ‘Cicada’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ‘ଅପରିଚିତ’ ପରି। ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରେ; ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି, ଭାଇରସ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ।
ତେଣୁ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ କି? ପଲ୍ମୋନାରୀ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ BA.୩.୨ ପୂର୍ବ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ହେଲେ, ସଂକ୍ରମଣର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହାର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ‘ଲମ୍ବା କୋଭିଡ୍’ରେ ପୀଡିତ। ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କଠାରେ ‘ଲମ୍ବା କୋଭିଡ୍’ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଯଦିଓ ରୋଗ ଗୁରୁତର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ:
ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତର ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ INSACOG, ସମ୍ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶରେ XFG ଭାରିଆଣ୍ଟର ୧୬୩ ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ Omicron ର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ BA.୩.୨ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ XFG ଭଳି ଭାରିଆଣ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଭାଇରସ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ବେଳେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ BA.୩.୨ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ପୁରୁଣା ଟିକା କ’ଣ ନୂତନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ:
ଏବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂତନ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି?
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଏବଂ ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଣା ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ – ଯେପରିକି JN.୧କୁ ମନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, BA.୩.୨ ଯାହାକୁ ‘ସିକାଡା’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମୂଳତଃ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ’। ଫୁସଫୁସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂର୍ବ ଭାଇରସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଅକାର୍ଯ୍ୟ; ସେମାନେ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାର ସହିତ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ’ ଅଭାବରୁ, ଭାଇରସ ଆମ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା କଭଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି।
ଏହାର ନାଁ ‘ସିକାଡା’ କାହିଁକି ରଖାଗଲା:
ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି: ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟର ନାମ ‘ସିକାଡା’ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ପ୍ରକୃତରେ, ସିକାଡା ଏକ କୀଟ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।
ସମାନ ଭାବରେ, BA.୩.୨ ୨୦୨୪ ଶେଷ ଠାରୁ ନୀରବରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ‘ରାଡାର ତଳେ’ ଉଡୁଥିଲା, କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିହ୍ନଟକୁ ଏଡାଇ ଯାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନରେ ଥିବା ୭୦ ରୁ ୭୫ ମ୍ୟୁଟେସନ୍।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ଭାଇରସର ସାଧାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ଗତିପଥ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ଫକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ପଜଲ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଯେ କିପରି ଏକ ଭାଇରସ ତା’ର ରୂପକୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ଟୀକାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖିଛି।
‘Cicada’ ଭାରିଆଣ୍ଟ କିପରି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା:
ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ‘ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍’ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି: ‘ଆବର୍ଜନା ଜଳ ନିରୀକ୍ଷଣ’ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଣିର ବିଶ୍ଳେଷଣ।
ଆମେରିକାର ୨୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନମୁନାରେ ‘ସିକାଡା’ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କୌଶଳ ଆମକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ, ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ‘ଜୈବିକ ନିରୀକ୍ଷଣ’କୁ ଧୀର କରିଦେଉ, ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।
ଏଥିରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ:
ତେବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଉପାୟ କ’ଣ? ଡାକ୍ତରମାନେ ଚାରୋଟି ସରଳ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି: ହାତ ଧୋଇବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ୨୧% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଜା ପବନରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କରୋନା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଛି, ସତର୍କତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା।