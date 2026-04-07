ଫେରିଲା କରୋନା, ଛାନିଆ ଲୋକେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍..
Covid-19: COVID-19 ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଯାହାକୁ BA.3.2 ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ‘Cicada ଭାରିଆଣ୍ଟ’ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବେ ୨୩ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିସାରିଲାଣି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି । ତେଣୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିପରି ସୁକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ।
ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ସେତେଟା ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ:
- ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଏକ ନିରନ୍ତର ଶୁଖିଲା କାଶ।
- ତୀବ୍ର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର।
- ହାଲୁକା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ।
- ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ହଠାତ୍ ହରାଇବା।
- ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା।
- ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଛିଙ୍କିବା ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ
ପ୍ରତିରୋଧ ସର୍ବଦା ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ । ଯଦି ପିତାମାତା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରି ପିଲାକୁ ମସ୍କ ପିନ୍ଧାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବା, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା, ଟିକାକରଣ ଏବଂ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।